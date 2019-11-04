شكرا لقرائتكم بالأرقام.. بيراميدز "الأوفر حظاً" في التتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بيراميدز نتائج قوية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية خلال المشاركة الأولى في المسابقات الإفريقية، حيث تمكن من تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات، وحقق 3 انتصارات خارج أرضه.

ويملك بيراميدز مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق مع الفريق السماوي، الذي يقدم عروضاً طيبة تحت القيادة الفنية للفرنسي سباستيان ديسابر، وبات من ضمن الأندية المرشحة للفوز بالدوري المصري والكونفدرالية.

ويعد بيراميدز صاحب أعلى قيمة سوقية ضمن الأندية المشاركة في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه بيدفيست الجنوب إفريقي وكذلك نهضة بركان وحسنية اغادير المغربيين وبارادو الجزائري، وأخيرا المصري البورسعيدي.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بالبطولة كالتالي: بيراميدز و المصري (مصر)، إنيمبا و رينجرز (نيجيريا)، نهضة بركان و حسنية أغادير (المغرب)، نواذيبو (موريتانيا)، حورويا (غينيا)، زاناكو (زامبيا)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا)، بارادو (الجزائر)، جينيراسيون فوت (السنغال).

القيمة السوقية للأندية المشاركة في دور المجموعات بالكونفدرالية:

بيراميدز.. 20.65 مليون جنيه استرليني

بيدفيست الجنوب إفريقي.. 11.78 مليون جنيه استرليني

نهضة بركان المغربي.. 9.88 مليون جنيه استرليني

حسنية أغادير المغربي.. 8.52 مليون جنيه استرليني

بارادو الجزائري.. 6 مليون جنيه استرليني

المصري.. 5.93 مليون جنيه استرليني

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انيمبا النيجيري.. 1.45 مليون جنيه استرليني

حوريا كوناكري الغيني.. 1.20 مليون جنيه استرليني

نواذيبو الموريتاني.. 950 ألف جنيه استرليني

موتيما بمبي الكونغولي.. 850 ألف جنيه استرليني

رينجرز النيجيري.. 788 ألف جنيه استرليني

زاناكو الزامبي.. 550 ألف جنيه استرليني

جوليبا المالي.. 270 ألف جنيه استرليني

جينيراسيون فوت.. 250 ألف جنيه استرليني

النصر الليبي.. 525 ألف جنيه استرليني

سان بيدرو الإيفواري.. 200 ألف جنيه استرليني