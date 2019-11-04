شكرا لقرائتكم ميتشو يخصص برنامج بدني للاعبي الزمالك قبل ودية جولدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك برنامج تدريبي بدني للاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة جولدي الودية تحت قيادة مدرب الأحمال رودريجز وحرص عصام مرعي واحمد عبد الرؤوف مدربي الفريق على متابعة حالة اللاعبين خلال التدريبات. وخصص ميتشو البرنامج التدريبي لكل من عمر السعيد وعبد الله جمعة والونش وأوباما ومحمود علاء ومحمد حسن واوناجم وبن شرقي والنقاز وطارق حامد واحمد سيد "زيزو"

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