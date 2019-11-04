شكرا لقرائتكم ليغانيس يستعين بالمكسيكي أغيري لإنقاذه من المركز الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تعيين المكسيكي خافيير أغيري مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بلغريني الذي رحل عن النادي بعد اتفاق مشترك مع الإدارة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني أن إدارته توصلت إلى اتفاق مع أغيري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مضيفًا أن لويس كيمبرانوس، المدرب المؤقت سيواصل مهامه لحين وصول المدرب المكسيكي إلى مدريد.

وسبق لأغيري أن تولى تدريب عدة أندية إسبانية مثل أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول، كما كانت أخر محطاته التدريبية مع المنتخب المصري، حيث ودع الفريق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أٌقيمت على أرضه ووسط جماهيره في دور الستة عشر على يد منتخب جنوب إفريقيا بالهزيمة صفر - 1.

ويحتل ليغانيس المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط ، بعدما خسر 9 مباريات وتعادل في مباراتين وفاز في واحدة من أصل 12 خاضها.