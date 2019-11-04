شكرا لقرائتكم سلتا فيغو يقيل مدربه إسكريبا بعد الخسارة من خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال نادي سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم مديره الفني فران إسكريبا بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام خيتافي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني والتي جمدت رصيد الفريق عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

وكان سلتا فيغو تعاقد مع إسكريبا في مارس الماضي. ورغم نجاحه في قيادة الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى بإنهاء الموسم في المركز السابع عشر، لم يتحسن مستوى الفريق تحت قيادته في الموسم الحالي، وحقق انتصارين فقط في أول 12 مباراة خاضها بالموسم الحالي ومني بسبع هزائم من بينها أربع هزائم متتالية.

وأعلن النادي في بيان له : فران إسكريبا لن يستمر في منصب المدير الفني للفريق، النادي يمتن للغاية لكل من المدرب وطاقمه المعاون على عملهم واحترافيتهم والجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم مع سلتا فيغو.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن سانتياغو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد مرشح لخلافة إسكريبا في تدريب سلتا فيغو الذي يواجه برشلونة في المباراة القادمة له بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.