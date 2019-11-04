شكرا لقرائتكم تعاطف مع الكوري سون بعد تسببه بإصابة غوميش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجهش سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير بالبكاء بعدما تسبب في إصابة مروعة للبرتغالي أندريه غوميش لاعب إيفرتون في تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد قبل أن يطرد بعدما تعرض نظيره إلى كسر في الكاحل.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي مذهولا رغم أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال إن قرار طرده لم يكن عادلا وهي وجهة نظر اتفق معها العديد من اللاعبين السابقين والنقاد.

وقال ديلي آلي لاعب توتنهام، الذي سجل هدف فريقه في التعادل 1-1 في استاد غوديسون بارك، إن سون كان مصدوما، وأبلغ شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: سون كان منهارا تماما وأجهش بالبكاء. سون واحد من ألطف الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم في حياتك. لم يكن بمقدوره حتى أن يرفع رأسه وبكى بشدة.

Advertisements

وكان الوضع مربكا للغاية بشأن محاولة سون استخلاص الكرة والتي شهدت تلامسا بسيطا مع جوميز لكن لاعب الوسط البرتغالي فقد توازنه وسقط على الأرض وهو يركض بسرعة عالية.

وأعطى الحكم مارك أتكينسون إنذارا في البداية للمهاجم الكوري ثم طرده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان طرد سون كان لمجازفته بسلامة لاعب إثر الالتحام معه.

وبعد الواقعة انطلقت التعليقات على "تويتر" حيث قال مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق مايكل أوين قرار صادم بطرد سون لكن ذلك ليس مهما بالنظر للإصابة، وأضاف مهاجم إيفرتون وتوتنهام السابق غاري لينكر الذي هاجم أيضا تكنولوجيا حكم الفيديو: سون منزعج بشدة وهذا واضح للغاية. لولا الإصابة ما حصل على البطاقة الحمراء، استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو بهذا الشكل يقتل اللعبة. يجب استخدامها في المساهمة في إدارة المباراة بدلا من الاستعانة بها في تصحيح مثل هذه الأخطاء البسيطة.

وقال بوكيتينو إنه يساند غوميش وإن لاعبي إيفرتون ذهبوا إلى غرفة ملابس توتنهام لمواساة سون، وأضاف: أعتقد أن سون شعر بالانزعاج الشديد نظرا لعواقب الإصابة. أتمنى حظا طيبا لأندري. ما يهم حاليا تعافيه الكامل.