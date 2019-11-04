7 فرق عربية في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجزت 7 فرق عربية بطاقاتها إلى الدور ثمن النهائي (دور المجموعات) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب إياب الدور الفاصل الأحد.

والفرق السبعة هي: نهضة بركان المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، ومواطنه حسنية أغادير والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي وبارادو الجزائري ونواديبو الموريتاني.

وحول نهضة بركان خسارته ذهاباً أمام فوسا جونيور من مدغشقر إلى فوز بخماسية نظيفة إياباً في بركان، وتغلب مواطنه حسنية أغادير على ضيفه غرين غيغلز النيجيري 2-1 إياباً بعدما تعادلا 1-1 ذهاباً.

وجدد بيراميدز المصري فوزه على ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني وتغلب عليه 3-صفر على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وكان قد فاز عليه في عقر داره 2-1 ذهاباً، وحذا حذوه المصري بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-صفر وكان قد تغلب عليه برباعية نظيفة ذهاباً.

وضمن نواذيبو تأهله رغم خسارته أمام مضيفه تريانغل إف سي الزيمبابوي 2-3 إيابا، وذلك لفوزه 2-صفر ذهاباً في نواكشوط.

وعوض النصر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه برولاين الأوغندي 2-2 ذهاباً في القاهرة، إلى فوز ثمين بثنائية نظيفة إياباً، فيما أكرم بارادو وفادة مع كمبالا سيتي الأوغندي 4-1 بعدما عاد بتعادل سبلي ثمين ذهاباً من كمبالا.

وتسحب قرعة دور المجموعات الأحد المقبل.