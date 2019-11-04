مروان محسن مهاجم الأهلي المصري: هدفنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي المصري، أن ناديه يسعى للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الجاري، وأضاف محسن في تصريحات صحفية خلال معسكر الفريق في الإمارات، أن هناك تصميماً من فريقه على استمرار النتائج الإيجابية التي تحققت قبل فترة توقف الدوري.

وتابع: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في أبطال إفريقيا، ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة، إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري».

وقال محسن: «فترة التوقف خارج إرادتنا، ولا أخشى أن يتأثر الأهلي بها سلبياً بعدما طالت كثيراً؛ لأن الفريق يستعد جيداً لمرحلة ما بعد استئناف الدوري، والجميع لديهم تركيز تام ورغبة قوية في مواصلة العروض الجيدة بعد عودة المسابقة المحلية وانطلاق دور المجموعات في أبطال إفريقيا».

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط، بعد أن خاض ثلاث مباريات قبل توقف المسابقة.