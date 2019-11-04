«الفار» بين مطرقة الإشادة والاعتراض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت تقنية الفيديو (الفار) نجمة الجولة السادسة، بعدما أسهمت تدخلات حكام تقنية الفيديو في تعديل وتغيير الكثير من قرارات الحكام، وهو ما أسهم في إحداث الكثير من الجدل ما بين ثناء البعض واعتراضات البعض الآخر.

وكان التدخل الأول في مباراة الشارقة مع الفجيرة، حين تسبب حكم الفيديو في طرد لاعب الفجيرة عبد الله صالح، ومنح «الفار» نفسه هدفاً لشباب الأهلي بعدما كان الحكم المساعد قد ألغاه بداعي التسلل.

وتسبب «الفار» بالكثير من الجدل في مباراة اتحاد كلباء مع بني ياس، حيث أثبتت الإعادات التلفزيونية وتصريحات خبراء التحكيم في القنوات الرياضية بعدم صوابية ركلة كلباء الثانية، كما تغاضى الحكم عن تدخل للفار في الثواني الأخيرة من أجل منح الفريق الضيف،ركلة جزاء بعد تدخل ناجح وموفق من «الفار».

ولعب «الفار» دور المنقذ نفسه في مباراة الوحدة مع الظفرة، حين أشار حكام الفيديو إلى حكم الساحة بمتابعة كرة محمد برغش التي تجاوزت خط المرمى.