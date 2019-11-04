جمعة مهاجم المصري البورسعيدي: انتظروني هدافا في الأوقات الصعبة









اسماء السيد - قال أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي العائد لدائرة الضوء بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إعارة خارجية وإصابة خطيرة إنه يشعر بالامتنان لحسام البدري مدرب منتخب مصر بعد أن استدعاه لخوض مباراتين في تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم. واستدعى البدري مهاجم المصري البورسعيدي لمعسكر ينطلق بعد أيام استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات نسخة الكاميرون 2021.

وقال جمعة لرويترز "أعيش هذه الأيام في قمة سعادتي ليس لعودتي لتشكيلة المصري وعودتي للتهديف من جديد ولكن للخبر السعيد الذي تلقيته في جزيرة سيشل باختيار البدري لي ضمن تشكيلة المنتخب في الفترة القادمة".

وسجل جمعة ثنائية ليقود المصري إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي بعدما كرر فوزه على كوت دي أور من سيشل في إياب الدور الثالث يوم الأحد.

وخرج المصري منتصرا 2-صفر باستاد برج العرب بالاسكندرية ليفوز 6-صفر في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وكان جمعة أحرز أول أهدافه هذا الموسم مع المصري في مباراة الذهاب التي فاز بها الفريق برباعية دون رد في سيشل.

وغاب جمعة عن الملاعب أكثر من ستة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة إعارة في السعودية.

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وأضاف جمعة "اختيار البدري لي رغم عودتي منذ فترة قصيرة من إصابة الرباط الصليبي كان رد اعتبار أكثر من مجرد اختيار.

"فقد تعرضت لظلم كبير من الأرجنتيني هيكتور كوبر (مدرب مصر السابق) وبالتحديد خلال الفترة التي سبقت نهائيات كأس العالم في روسيا.

"كنت أتصور أنني لن أخرج من حسابات كوبر بعد غياب مروان محسن لفترة طويلة للإصابة وعدم اعتماده على أحمد حسن كوكا بشكل مستمر ولكني وجدت نفسي أول المغادرين وشعرت وقتها بحزن شديد وظلم أشد ولكن الحمد لله كما قلت رد لي البدري اعتباري بإعادتي للمنتخب".

وتابع "انتظروني هدافا للأوقات الصعبة سواء كان مع منتخب مصر أو مع فريقي المصري البورسعيدي بالدوري ..وأسعى للمنافسة على لقب هداف الدوري".

وأشار جمعة إلى أنه يشعر بنفس الامتنان لإيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي لانه "طلب قيدي وتفعيل عقدي رغم علمه بضرورة خضوعي لجراحة وغيابي لفترة طويلة".

وأبدى مهاجم المصري تفاؤله إزاء مشوار فريقه في كأس الاتحاد الافريقي مؤكدا أن الفريق يمتلك حاليا مجموعة رائعة في كل الخطوط خاصة بعد تصعيد عدد من اللاعبين الشبان مثل كريم العراقي وإسلام عطية.