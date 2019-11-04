شكوك حول مشاركة سيلفا صانع لعب سيتي ضد ليفربول









اسماء السيد - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مشاركة صانع اللعب ديفيد سيلفا ضد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد القادم محل شك بعد تعرضه لإصابة عضلية يوم السبت.

وشارك سيلفا في كل مباريات سيتي الإحدى عشرة في الدوري هذا الموسم وكان ضمن التشكيلة الأساسية في فوزه 2-1 على ساوثامبتون يوم السبت لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 33 عاما غادر الملعب ليشارك جابرييل جيسوس بدلا منه قبل نهاية الشوط الأول.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين "ديفيد سيلفا أصيب. قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أبلغني بأنه يعاني من مشكلة عضلية".

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وأضاف "عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق فهذا بسبب أنه يعاني من شيء وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب 10-12 يوما على الأقل".

ويتأخر فريق جوارديولا بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي يواجهه باستاد أنفيلد في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بعد أربعة أيام من مباراته خارج الديار أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وسيتي حامل اللقب هو الفريق الوحيد الذي هزم ليفربول في الدوري الموسم الماضي عندما احتل الفريق القادم من مرسيسايد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.