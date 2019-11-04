جيمس يقود ليكرز للفوز على سبيرز بعد ثلاثة أرقام مزدوجة









اسماء السيد - حقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمباراة الثانية على التوالي وأحرز أنطوني ديفيز 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليفوز لوس أنجليس ليكرز 103-96 على سان أنطونيو سبيرز ويحقق انتصاره الخامس على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأنهى جيمس المباراة مسجلا 21 نقطة كما استحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة. وأمضى ليكرز موسم 2018-2019 بأكمله بدون أن يفوز بخمس مباريات متتالية.

وأبقى ديجونتي موراي على سبيرز في المباراة بمفرده بعدما أحرز 16 نقطة متتالية على مدار سبع دقائق ونصف الدقيقة خلال الربع الأخير. وسجل ثنائية قبل أربع دقائق وعشر ثوان على النهاية ليعادل النتيجة 90-90 لكن ليكرز رد بتسجيل تسع نقاط مقابل نقطتين ليجهض انتفاضة منافسه.

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وأضاف أفري برادلي 16 نقطة لصالح ليكرز (5-1) بينما أحرز كل من كنتافيوس كولدويل-بوب ودوايت هاوارد 14 نقطة.

وتصدر موراي لاعبي سبيرز (4-2) وسجل 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وأضاف رودي جاي وديريك وايت 16 و12 نقطة على الترتيب بينما سجل ديمار ديروزان 14 نقطة لصالح سان أنطونيو.

وخسر سبيرز على ملعبه لأول مرة في أربع مباريات هذا الموسم.