شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف مرانه بدبي فى غياب الدوليين وفقرة تأهيلية لأحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الأهلي، مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب الأهلي دبي، الذي يستضيف تحضيرات الفريق خلال معسكره التدريبي في الإمارات.

وجاء مران الأهلي اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وتدرب الفريق اليوم في غياب الدوليين، بعد عودتهم ظهر اليوم إلى القاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وبدأ الأهلي مرانه بجلسة سريعة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، واستكمال باقي الوحدات التدريبية.

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فيما أدى أحمد الشيخ لاعب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي وذلك على هامش المران، وقام الشيخ بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.