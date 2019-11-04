سوبر كورة.. رسائل نجوم الكرة الغرامية إلى زوجاتهم فى عيد الحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الإثنين 4 نوفمبر الملايين من المصريين بـ عيد الحب المصري، واستغل لاعبو كرة القدم المناسبة لتبادل الغرام وكلمات العشق والغزل مع زوجاتهم النصف الحلو في حياتهم بمناسبة عيد الحب الكروي.

الحب دائمًا وأبدًا ما يبقي طوال الأعمار وأمد السنين في قلوب عاشت للحب وعلى الحب واختزاله في يوم معين أو دقائق بعينها أو مناسبات معينة قد يقفده قيمته غير أنها تبقي ذكرى جميلة في مناسبة سعيدة من الصعب تجاهلها. Advertisements نجوم الكرة حرصوا على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة كونهم يحتاجون في كل الأوقات إلى من يدعمهم ويشجعهم ويساندهم داخل وخارج الملاعب نظرًا لغيابهم لاوقات طويلة في المعسكرات المغلقة والبطولات القارية والدولية. لمعرفة رسائل نجوم الكرة الغرامية إلى زوجاتهم فى عيد الحب عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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