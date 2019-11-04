شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى إلى معسكر المنتخب الوطنى، ببرج العرب يوم 10 نوفمبر الجارى استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

ويخوض كهربا آخر مباراة مع فريقه فى الدورى البرتغالى يوم 8 نوفمبر الجارى، على أن يعود للقاهرة يوم 9 وينضم للمعسكر يوم 10 من نفس الشهر.

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شملت قائمة المنتخب الأول تواجد32 لاعبًا هم: محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعه (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر (بيراميدز) عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد قفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسي (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).