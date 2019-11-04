سوبر كورة يكشف 3 فوائد بأرضية ملعب الأهلي بعد الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة 3 فوائد للأجهزة الجديدة التى وصلت النادي الأهلي لإصلاح أرضية ملعب التتش، بعد رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق تغيير أرضية الملعب مكتفياً فقط بإصلاح الأرضية. وكانت إدارة القلعة الحمراء قامت بتغطية ملعب التتش بلوحات إعلانية، فى استجابة سريعة للإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي لطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر. Advertisements وطلب فايلر من الإدارة الحمراء تغطية ملعب التتش للحفاظ على سرية تدريبات الفريق، بعيداً عن وسائل الإعلام المختلفة، ولجأت الإدارة الحمراء لاستخدام اللوحات الإعلانية، نظراً لأن النادى الأهلي اجتماعي إلى جانب الرياضة ولن يمنع الأعضاء من الدخول، لذا تم استخدام اللوحات الإعلانية كوسيلة لفرض جانب من السرية على المران. لمعرفة فوائد إصلاح أرضية ملعب الأهلي عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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