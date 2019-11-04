7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 4/11/2019، العدي من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة حسين السيد فى التدريبات، وميمي عبدالرازق مديرا لقطاع الناشئين بالمصرى. طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة حسين السيد فى التدريبات يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبى جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من شفائه بشكل نهائى من الإصابة التي اشتكى منها فى الركبة. ميمي عبدالرازق مديرا لقطاع الناشئين بالمصرى قرر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية تعيين ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها ابن بورسعيد فى هذا المجال خلفا لعباس نور الدين. حلمى طولان يوظف "ويسا" ظهيرا أيسر فى إنبى بعد "صليبى" زيزو استقر حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على توظيف عبد الرحمن عامر الشهير بـ"ويسا" لاعب الوسط فى مركز الظهير الأيسر للبترولى، بعد إصابة أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر الأساسى للفريق. "دكة" الأهلى تنتفض فى معسكر الإمارات شهد معسكر فريق الكرة بالاهلى المُقام حالياً فى الإمارات حالة من الجدية والتركيز بين اللاعبين، وزادت حدة التنافس بينهما خلال التدريبات سعيا للحصول على فرصة فى التشكيلة الأساسية ونيل ثقة السويسرى فايلر المدير الفنى. Advertisements لاعبو الأهلي الدوليون يعودون إلى القاهرة للانضمام للمنتخب نشر حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من على متن طائرة العودة إلى القاهرة برفقة لاعبى الأحمر الدوليين، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى. منتخب الكرة الشاطئية يغادر إلى الإمارات للمشاركة فى كأس العالم للقارات تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية لدولة الإمارات اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم للقارات دبى 2019 والتى تقام بدبى فى الفترة من 5 نوفمبرإلى 9 نوفمبر. يوسف الجوهرى يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية مع المقاولون كشف الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن آخر تطورات حالة يوسف الجوهري لاعب الفريق الذى كان قد تعرض للإصابة بالقطع فى الرباط الصليبى خلال الموسم الماضى.

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