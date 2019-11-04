شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعباً مصرياً فى بطولة العالم لرجال الاسكواش بعد انسحاب على فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش والتى من المقرر إقامتها فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وأعلن البطل المصري على فرح لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش انسحابه بشكل رسمى من بطولة العالم لرجال، وجاء انسحاب على فرج نظراً لحالة الحزن التى تسيطر على البطل المصرى الذى ودع نجل شقيقه الطفل على وائل فرج إلى مثواه الأخير أمس الأحد.

ويحل طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً محل على فرج فى جدول مسابقة بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليواجه لاعب الجزيرة الألماني رفائيل كاندرا في الجولة الأولى.

ويمثل مصر في البطولة 15 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم علي فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، كريم الحمامي، محمد الشوربجي.

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يذكر أن علي فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتي توج بها في مارس الماضي حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



بطولة العالم للاسكواش 1



بطولة العالم للاسكواش 2