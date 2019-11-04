سوبر كورة.. بالأرقام بيراميدز "الأوفر حظاً" في التتويج بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق بيراميدز نتائج قوية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية خلال المشاركة الأولى في المسابقات الإفريقية، حيث تمكن من تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات، وحقق 3 انتصارات خارج أرضه.
ويملك بيراميدز مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق مع الفريق السماوي، الذي يقدم عروضاً طيبة تحت القيادة الفنية للفرنسي سباستيان ديسابر، وبات من ضمن الأندية المرشحة للفوز بالدوري المصري والكونفدرالية.
ويعد بيراميدز صاحب أعلى قيمة سوقية ضمن الأندية المشاركة في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه بيدفيست الجنوب إفريقي وكذلك نهضة بركان وحسنية اغادير المغربيين وبارادو الجزائري، وأخيرا المصري البورسعيدي.
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