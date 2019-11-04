نشرة أخبار سوبر كورة.. مخطط ريال مدريد لضم صلاح.. والأهلى فى الـ 50 TOP والزمالك يتراجع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشادات واسعة تلقاها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني وأستون فيلا الإنجليزي، بعد تألقه اللافت في مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي ،والتي حمسها الأخير لصالحه في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2/1 بعدما كان أستون فيلا متقدماً بهدف.

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