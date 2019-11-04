انفو جراف.. تعرف على قائمة منتخب الشاطئية قبل المشاركة بكأس العالم للقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية للسفر إلى الإمارات اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم للقارات دبى 2019، والتى تقام فى الفترة من 5 نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر. ويرأس البعثة الدكتورة سحر عبدالحق عضو لحنة ادارة الاتحاد المشرف علي الكرة الشاطئية ويقود المنتخب الوطني الجهاز الفني مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد مدير المنتخب و عمر حلمي المدرب العام وأحمد ابو سريع مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي و وليد منذور طبيب وعباس حسنين أخصائى علاج.وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

انفو الشاطئية وتضم المجموعة الأولي الإمارات وإسبانيا وإيطاليا واليابان، ويحتل المنتخب المصري المركز الـ 19 عالمياً حالياً في تراجع لمنتخبنا الوطني بعد فترة توقف حيث نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة فى إعادة النشاط الدولي مجددا.



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