كيف رد كلوب على وصف جوراديولا لماني بـ"الغطاس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربوب الإنجليزي على الانتقادات التي وجهها الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعب الريدز ساديو ماني.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وجينك بالأبطال سُئل كلوب عن تعليق جوارديولا ليرد قائلًا: "لسنا هنا للحديث عن مباراة مانشستر سيتي، لست متأكد بنسبة 100% أنه (بيب) تحدث عن ماني أو عن ليفربول بشكل عام".

وأضاف: "لم أسمع اسم ماني، ساديو ليس غطاسًا، كان هناك التحام مع لاعب استون فيلا، لقد أسقطه على الأرض".

وأتم: "يمكنكم الحديث عن مانشستر سيتي، ولكنني لا أفكر بهم حاليًا، لست بحاجة لقول ذلك للاعبين، ما أقوله منذ 3 سنوات هو ضرورة التركيز على المباراة المقبلة".

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من جانبه رد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز هو الآخر على تصريحات المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "ماني لاعب كبير، وهو مهم بالنسبة للفريق".

وكان جوارديولا قد وصف ماني بـ"الغطاس" في إشارة لتحايله للحصول على ركلة جزاء لفريقه.

مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على ليفربول يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لخوض مباراة غدًا الثلاثاء أمام جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.