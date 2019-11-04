تركي آل الشيخ: "حلمت إني باكل بليلة وظهري واجعني.. عايز تفسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب آل الشيخ: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي". وأكمل: "صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... ان شاء الله خير". Advertisements يذكر أن تركي آل الشيخ وصل إلى القاهرة بصحبة نجم ريال مدريد السابق جوتي، ممهدا لمفاجآت منتظرة خلال الأيام المقبلة. كما أوضح تركي بأنه سيدعم الفريق الذي يشجعه فقط في مصر. وانتهى الخلاف بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إرسال الأول وفدا لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في منزله للاطمئنان عليه بعد مرضه الأخير، ليرد بيبو ببيان شكر لآل الشيخ.

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