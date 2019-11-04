أفشة: مصلحة الأهلي أهم من الاستعراض بالكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط النادي الأهلي، أن لحظه دخوله مقر القلعة الحمراء للمرة الأولى قبل توقيعه العقود بشكل رسمي لم تكن عادية بالنسبة له، وأشار الى أنه يفكر في تقديم كرة جميلة مع الفريق دون الاستعراض بالكرة، لأن مصلحة الفريق أهم.

وانضم محمد مجدي "أفشة" للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي من صفوف نادي بيراميدز.

وقال أفشه في حواره مع الموقع الرسمي للأهلي " الحديث عن انتقالى إلى الأهلي بدأ عندما كنت في إنبي، لكن الامور لم تكن محسومة في هذا الوقت، وانتقلت إلى بيراميدز بعد ذلك، وعندما تجددت المفاوضات مرة أخرى شعرت بالتفاؤل، لكن لم أصدق أنني أصبحت لاعبا في الأهلي إلا بعد توقيع العقد".

"مش أي حد يدخل الأهلي" هكذا وصف أفشة للموقع الرسمي للأهلي شعوره عندما دخل النادي الأهلي للمرة الأولى.

وواصل قائلا "لحظة دخول النادي الأهلي لم تكن عادية، أي شخص يتمنى هذه اللحظة، لم أكن أصدق ما حدث، كنت أدعوا دائما أن يتحقق حلمي بالانتقال للأهلي، بعد توقيع العقود، قلت الحمد لله وتنفست وشعرت براحة، الحلم قد تحقق أخيرا".

واستمر "كنت على تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات وبعض من محبي الأهلي، عبدالحفيظ أكد لي تمسك النادي بالتعاقد معي وهو ما جعلني أشعر بالراحة وأكدت أيضا على تمسكي بارتداء القميص الأحمر".

وأضاف " عندما تلعب لفريق مثل الأهلي الأمور بالتأكيد لن تكون سهلة، سيكون في الفريق لاعبين من الأسماء الكبيرة، يجب أن تقاتل من أجل اللعب، وأن تجتهد في التدريبات وتقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني".

Advertisements

وشدد "التدرب بجدية والتركيز هو أقصر الطرق لتحقيق أهداف أي لاعب للمشاركة في المباريات، مران الأهلي يشهد منافسة قوية تصب في مصلحة الفريق في المقام الأول، وبشكل شخصي انفذ كل تعليمات المدرب".

وانتقل للتحدث عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائلا " الجلسات التي تجمع بيننا دائما ما تكون جلسات تحفيزية، ودائما ما يمنحني الثقة ويتركني لتقديم أقصى مستوى ممكن بدون ضغوط، أمر ليس سهلا عندما يثق المدير الفني في قدرات لاعب ويمنحه الحرية لتقديم الكرة الجميلة التي يستمع بها".

وصرح: "فايلر يتحدث بشكل جيد مع جميع اللاعبين".

واختتم حديثه في هذا الأمر قائلاً: "دائما ما يكون تفكيري الأول هو تقديم الكرة الجميلة، لكن بعيدا عن الشو والاستعراض، لأن مصلحة الفريق هي الأهم".

وواصل: "فترة التوقف لم تكن جيدة للفريق، كنا نسير بشكل جيد ونقدم مستوى مميز، لكن الفريق يستطيع العودة وبقوة لاستكمال مشوار الانتصارات والتألق على المستويين المحلي والإفريقي".

وأكد: "المنافسة في إفريقيا ليست سهلة، والبطولة في غاية الصعوبة وأنا أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر عودة الأهلي من جديد إلى منصة التتويج على مستوى إفريقيا والفوز بالنجمة التاسع، أتمنى أن أكون "وش السعد" على الأهلي وجماهيره".

واختتم: "بالطبع أسعد دائما بردود أفعال الجماهير، اللعب للنادي الأهلي أمر كبير وشرف لأي لاعب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم لإسعادهم بالتتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات".