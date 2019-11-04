مدرب مصر السابق مديرا فنيا لمتذيل الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن فريق ليجانيس الإسباني بشكل رسمي تعاقده مع المكسيكي خافيير أجيري لتولي الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان أجيري قد أقيل في يوليو الماضي من تدريب منتخب مصر بعد خسارة الفراعنة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف بدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019 بملعب استاد القاهرة الدولي.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي لنادي ليجانيس، فإن أجيري سوف يتولى قيادة الفريق بعقد لنهاية الموسم الحالي.

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ويأتي قرار تعيين أجيري بعد انتهاء الفترة المؤقتة -أسبوعين- لإدارة الفريق بواسطة المدرب المساعد، لويس سيمبرانوس، عقب إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو يوم 21 أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.

ويتذيل ليجانيس ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد تسجيل فوز واحد في 12 مباراة خاضها منذ بداية الموسم.

أجيري لم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر، وقاد المدرب البالغ من العمر 60 عاما الإدارة الفنية لعدة أندية مثل أوساسونا وأتليتكو مدريد وسرقسطة وإسبانيول.