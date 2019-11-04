حارس ليفربول ردًا على جوارديولا.. ساديو ماني أفضل لاعب لدينا

علق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشأن وصفه ساديو ماني لاعب الريدز بـ "الغطاس".
وكان جوارديولا وصف ساديو ماني بالغطاس، بسبب إدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء لصالح ليفربول، ويأتي ذلك بعد إدعائه الإعاقة في مباراة أستون فيلا الماضية.
وقال بيكر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقداليوم على خلفية مباراة ليفربول وجينك البلجيكي غدا الثلاثاء، " ساديو ماني أفضل لاعب لدينا في ليفربول، فنحن نعرف قدراته جيدًا وما يمكن أن يفعله".
وتابع " ماني ساهم كثيرًا في انتصاراتنا هذا الموسم، وخاصة في المباراة الماضية، فهو لاعب ذو إمكانيات عالية ويصنع الفارق".
وأشار حارس ليفربول " أعتقد أن الجميع يرى انتصارات ليفربول المتتالية التي تحدث فقي الأوقات الأخيرة والقاتلة من المباراة".
جدير بالذكر أن ليفربول يخوض مواجهة هامة غدا الثلاثاء أمام جينك البلجيكي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثانية عشر بالدروي الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيف المسابقة مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية من البريميرليج.
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