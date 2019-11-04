حسن شحاتة يساند الترسانة أمام المريخ البورسعيدي

حرص حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر علي مساندة الترسانة أمام المريخ البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

وتلقي شحاته دعوة لحضور اللقاء من قبل كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي الترسانة.

وجدير بالذكر انتهى الشوط الاول بتقدم الترسانة بهدف دون رد عن طريق إيهاب فؤاد.

اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.وتلقي شحاته دعوة لحضور اللقاء من قبل كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي الترسانة.وجدير بالذكر انتهى الشوط الاول بتقدم الترسانة بهدف دون رد عن طريق إيهاب فؤاد.

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