نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة

عُقد صباح اليوم الإثنين بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماع مع مندوبي نادي (الأهلي – الزمالك) لتنسيق مباراة كأس مصر في دور الـ 16 بين الناديين والمقامة على صالة النادي الأهلييوم غدًا الثلاثاء الساعة السادسة مساءً .
وحضر من النادي الأهلي كلًأ من ك/رؤوف عبد القادر مدير النشاط، العميد علاء صلاح الدين نائب مديرالمقر – اللواء هشام فاروق محمد مدير إدارة المباريات – ك/ طارق الغنام مدير إداري الفريق.
ومن نادي الزمالك حضر كلًا من "م/ أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة – ك/ طارق السعيد مدير إداري الفريق".
وجاءت قرارات الاتجتماع كالأتي :
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