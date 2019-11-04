نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة

عُقد صباح اليوم الإثنين بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماع مع مندوبي نادي (الأهلي – الزمالك) لتنسيق مباراة كأس مصر في دور الـ 16 بين الناديين والمقامة على صالة النادي الأهلي

يوم غدًا الثلاثاء الساعة السادسة مساءً .

وحضر من النادي الأهلي كلًأ من ك/رؤوف عبد القادر مدير النشاط، العميد علاء صلاح الدين نائب مدير

المقر – اللواء هشام فاروق محمد مدير إدارة المباريات – ك/ طارق الغنام مدير إداري الفريق.

ومن نادي الزمالك حضر كلًا من "م/ أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة – ك/ طارق السعيد مدير إداري الفريق".

وجاءت قرارات الاتجتماع كالأتي :