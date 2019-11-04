اتفق اتحاد الكرة مع نظيره في ليبيريا، على أن يتحمل تكاليف الإقامة والانتقالات الخاصة بالمنتخب الليبيري فقط دون تذاكر السفر. فقط دون تذاكر السفر. يلتقي منتخب مصر مع ليبيريا وديا الخميس المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2021. الخميس المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة منتخب ليبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.