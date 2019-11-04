اتحاد الكرة ينظم معسكر إعداد حكام الكرة الشاطئية

ينظم الإتحاد المصري لكرة القدم بالإشتراك مع منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين معسكر إعداد حكام الكرة الشاطئية وذلك بمشاركة 35 حكما وسيقام المعسكر بأحد فنادق الإسكندرية في الفترة من7 - 9 نوفمبر 2019. وذلك بمشاركة 35 حكما وسيقام المعسكر بأحد فنادق الإسكندرية في الفترة من7 - 9 نوفمبر 2019. ويحاضر بالمعسكر كابتن /جمال الغندور - رئيس لجنة الحكام كابتن / محمد عبد القادر مرسي - رئيس لجنة الكرة الشاطئية.

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