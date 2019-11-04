تاريخ مواجهات ليفربول وجينك قبل مباراة الغد بدوري الأبطال

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق جينك البلجيكي غدًا الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا . ويشهد تاريخ مواجهات ليفربول وجينك مباراة وحيدة وهي التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم الجاري وانتهت بفوز لليفر برباعية مقابل هدف . الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم الجاري وانتهت بفوز لليفر برباعية مقابل هدف . ومن المقرر أن تقام مباراة الغد على ملعب آنفيلد معقل الريدز في إنجلترا وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية غياب النجم الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة . معقل الريدز في إنجلترا وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية غياب النجم الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة . يدخل ليفربول مباراة الغد أمام جينك وهو في المركز الثاني في جول ترتيب المجموعة السادسة بدور المجموعات برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن نابولي المتصدر .

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