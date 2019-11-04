رسميًا.. ليجانيس يعلن خافيير أجيري مدربًا للفريق

أعلن نادي ليجانيس الإسباني، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، تعيين المكسيكي خافيير أجيري مدير ًا فنيًا للفريق خلفًا لـ ماوريسيو بيليجرينو.
وكتب نادي ليجانيس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن خافيير أجيري أصبح مدربًا للفريق على أن يعقد مؤتمرًاصحفي غدًا الثلاثاء للإعلان بشكل رسمي.
وكان خافيير أجيري تولى قيادة منتخب مصر في يوليو 2018 ، قبل أن تتم إقالته بعد الخروج من دور الـ 16 الإقصائيبكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.
وقرر نادي ليجانيس تعيين أجيري بعد تدهور نتائج الفريق بعد مرور 12 أسبوعًا من الدوي الإسباني، إذ أن الفريق يتذيل ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.
وسبق أن عمل أجيري العمل مدربًا في إسبانيا، إذ أنه تولى تدريب أندية أتلتيكو مدريد وإسبانيول وسرقسطة وأوساسونا.
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