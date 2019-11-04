رانيا علواني في زيارة عاجلة إلى بولندا

توجهت الدكتورة رانيا علواني إلى بولندا في زيارة عاجلة لحضور اجتماعات ومنتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA» على مدار ثلاثة أيام، والذي يشهد مناقشات وتعديلات مهمة على الكود الدولي الجديد للمنشطات قبل اعتماده بنهاية الاجتماعات. «WADA» على مدار ثلاثة أيام، والذي يشهد مناقشات وتعديلات مهمة على الكود الدولي الجديد للمنشطات قبل اعتماده بنهاية الاجتماعات. وحرصت د. رانيا علواني على السفر بشكل عاجل إلى بولندا لحضور فعاليات اجتماعات ومنتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، رغم ارتباطها ببعض الأعمال في القاهرة، لكونها العضو المصري الوحيد في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للجان الأولمبية الوطنية ولأهمية تواجد تمثيل مصري في ظل حساسية قضايا المنشطات خلال الفترة الماضية وضرورة المشاركة في المناقشات قبل اعتماد الكود الدولي الجديد. «WADA»، رغم ارتباطها ببعض الأعمال في القاهرة، لكونها العضو المصري الوحيد في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للجان الأولمبية الوطنية ولأهمية تواجد تمثيل مصري في ظل حساسية قضايا المنشطات خلال الفترة الماضية وضرورة المشاركة في المناقشات قبل اعتماد الكود الدولي الجديد.

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