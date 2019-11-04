وزارة الرياضة تشارك في مؤتمر علم المصريات

شاركت وزارة الشباب والرياضة بجناح فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم المصريات المنعقد بالقاهرة بمشاركة نحو 600 عالم من 30 دولة أجنبية ، والذى تنظمه وزارة الآثار.

وحرص وزير الشباب والرياضة على زيارة جناح الوزارة المقام بالمؤتمر للتعرف على ما يقدمه من مهام حيث قدم العارضون بالجناح أبرز البطولات الرياضية التى استضافتها مصر فى المناطق الأثرية خلال الفترة الماضية، وتوضيح مدى تأثيرها ودورها على المستويين الرياضي

والسياحي.كما قام العارضون بالجناح بتوزيع دعوات مجانية على المشاركين لحضور ماراثون الهرم المقرر إقامته فى فبراير القادم، كما تم الترويج لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل المستمر والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها وزارة الآثار عند استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية على مدار العام ليعود النفع على كل القطاعات بالدولة، تأكيداً على الأدوار العديدة التى تلعبها تلك البطولات، مشيداً بفكرة جناح الوزارة المقام فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم المصريات.يذكر أن المؤتمر قد افتتح فعالياته الدكتور خالد العناني وزير الآثار ورئيس المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم المصريات بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويناقش مجموعة من المحاور منها تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة لأعمال الحفائر الأثرية، ويعقد المؤتمر بشكل دورى كل أربعة أعوام بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات.