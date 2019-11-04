عاجل | ريال مدريد يستخدم سلاح بيل لشراء سترلينج!

يُحضر ريال مدريد لشراء النجم الدولي الإنجليزي “رحيم سترلينج”، أفضل لاعب في مانشستر سيتي وأكثرهم حفاظًا على ثبات مستواه خلال الأشهر الماضية.

وقالت قناة سكاي سبورتس البريطانية في خبر عاجل نشرته عصر اليوم الاثنين، إن سترلينج مطلوب في ريال مدريد بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الجناح الدولي الويلزي “جاريث بيل” الذي يود العودة إلى البريميرليج وإنهاء معاناته على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأخفق ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وأضطر في نهاية المطاف للإبقاء عليه بسبب إصابة اللاعب الإسباني “ماركو أسينسيو” أثناء المرحلة التحضيرية للموسم الحالي 2020/2019.