رياضة | أزمة في اتحاد الانزلاق .. وبلطجية لتمرير عمومية باطلة (مستندات)

ويضم الاتحاد ثلاثة أنشطة وهي الانزلاق الفني وسباق السرعة والهوكي وينظم الاتحاد بطولات عديدة ويشارك بمنافسات داخلية وخارجية مختلفة .

وكشف سامي هاجر عن بطلان الجمعية العمومية الأخيرة وفقا للقانون حيث تم الدعوة لها من خلال مجلس إدارة غير مكتمل النصاب القانوني له ولم يوقع على محضر الجلسة إلا عضوين فقط وتمرير من رئيس الاتحاد ياسر الشامي المتواجد خارج البلاد .

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وتابع "جئت يوم الجمعية العمومية الباطلة لرفضها وإيضاح القصور والبطلان الذي يشوبها وكان معي مندوبين من وزارة الرياضة ولكن فوجئت بمنعي من الدخول لمقر الاتحاد من قبل أفراد أمن وبلطجية" .

وأضاف "أوضحت هويتي للموجودين وبحضور مندوبي الوزارة وفوجئت بهم بالاعتداء علي حينما حاولت تصوير واقعة المنع" .

واختتم هاجر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الرياضة على علم بكل الفساد والتواطؤ الموجود داخل الاتحاد والوزير أشرف صبحي أرسل أكثر من لجنة لمراقبة الأمر في الوقت الذي تتهاون فيه اللجنة الأوليمبية في آداء دورها رغم علمها بمخالفات مجلس الاتحاد .