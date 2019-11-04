رياضة | عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية الصادرة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تهديد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالرحيل عن قلعة الريدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وقالت الصحف البريطانية أن آدم لالانا الذي ينتهي عقده في نهاية شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الجاري لم يجدد حتى الآن تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا ويبحث عن عرض مناسب له من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة والحصول على دقائق لعب أكثر .

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وفي الصفحات الأولى من صحيفة " الديلي تليغراف " أكدت أن لالانا تلقى أكثر من عرض للرحيل عن ملعب الأنفيلد صوب الدوري الأمريكي بالإضافة إلى وصول عرض صيني له بمبلغ مالي ضخم على الرغم من أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق لا يرغب في التفريط به .

ولم يشارك لالانا هذا الموسم سوى في ثمانية مباريات بإجمالي دقائق لعب بلغت 304 دقيقة ونجح في إحراز هدف وصنع آخر وكانت البصمة الأبرز له هدف التعادل الذي سجله في مرمى فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد لينقذ فريقه من الخسارة .

يذكر أن لالانا سبق وأن إنتقل للريدز في صيف العام 2014 في صفقة كلفت خزائن الريدز مبلغ 25 مليون يورو تم دفعها لفريق نادي ساوثهامبتون وتعرض للكثير من الإصابات التي ساهمت بشكل كبير في تراجع مستواه لكنه عاد ويرغب في اللعب أساسياً لإستعادة مستواه .