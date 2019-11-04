رياضة | مفاجأت بالجملة في ترتيب الدوري الأسباني بدون تقنية Var

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت بالجملة في ترتيب الدوري الأسباني بدون تقنية Var والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري تنافس شديد للغاية بين الكثير من الأندية وظهور أندية مغمورة تنافس على صدارة الترتيب مثل غرناطة وغيرها من الأندية الأخرى بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها أندية القمة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد .

ويتصدر البلوجرانا صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة بعد مرور إثني عشر جولة ليتفوق على الغريم التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد بالأهداف فقط وتتبقى لهما مباراة مؤجلة ستلعب يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل .

ويشارك الريال وبرشلونة الصدارة فريق نادي ريال سوسيداد فيما يحتل فريق نادي أتلتيكو مدريد الوصافة برصيد 21 نقطة وهو نفس رصيد الفريق الأندلسي نادي إشبيلية فيما يقبع غرناطة في المركز السادس برصيد عشرين نقطة .

وأثرت قرارات حكم الفيديو المساعد على الكثير من النتائج في بطولة الدوري هذا الموسم وهي التي بدأ العمل بها من الموسم المنصرم لتتدخل في الكثير من اللقطات مثار الجدل وغيرت بعض النتائج وتسأل متابعي الدوري الاسباني عن ترتيب الدوري بدون إحتساب قرارات الـVAR

وفي تقرير صحفي أعدته صحيفة آس الإسبانية أكدت أن جدول الدوري سيكون مغاير لما هو عليه حيث إتضح أن الملكي فريق نادي الريال هو أكثر الفرق ضرراً من تلك التقنية ولولا وجودها لكان متصدراً وبفارق كبير عن برشلونة الذي سيصبح بنفس الرصيد 22 نقطة .

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وجاءت الترتيب النهائي على النحو التالي :-

ريال مدريد: 26 نقطة

برشلونة: 22 نقطة

ريال سوسيداد: 22 نقطة

أتلتيكو مدريد: 22 نقطة

غرناطة: 20 نقطة

إشبيلية: 20 نقطة

خيتافي: 19 نقطة

فالنسيا: 19 نقطة

فياريال: 18 نقطة