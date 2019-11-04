رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا| تعرف على أسعار وموعد طرح تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا| تعرف على أسعار وموعد طرح تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين الهلال السعودي وفريق أوراوا ريد الياباني، مساء السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر طرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوروا، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وتتراوح أسعار تذاكر ال مباراة بين 50 و5000 ريال سعودي، مع تحديد عدد كبير من التذاكر لجماهير الفريق الياباني.

وفيما يلي أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا:-

-بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ريال.

-بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000 ريال.

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-المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ريال.

-المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ريال.

-الموحدة الواجهة: 300 ريال.

-الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال.

-باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريال.

يذكر أن الهلال ضرب موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.