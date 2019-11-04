رياضة | أفشة: هدفي التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة: هدفي التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذي أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفني والخططي الذي قام الجهاز الفني بتنفيذه.

وقال أفشة إن توقيت ومكان المعسكر وبرنامج التدريب كانوا أكثر من رائعين في ظل توقف مسابقة الدوري العام والتحضير لمباريات إفريقيا التي تعد البطولة الأهم والأغلى للجيل الحالي من اللاعبين الذين يسعون للتتويج باللقب، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري المحبب لجماهير الأهلي والمنافسة بقوة للفوز بجميع البطولات.

وأشار أفشة إلى أن فترة التوقف لم تكن جيدة ، ولم تصب في مصلحة الأهلي، خاصة أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة؛ سواء على مستوى الدوري أو إفريقيا، لكن الفريق يستطيع العودة وبقوة لاستكمال مشوار الانتصارات والتألق على المستويين المحلي والإفريقي.

عبر مجدي أفشة عن سعادته بوجوده في صفوف الأهلي وبردود أفعال الجماهير وتعليقاتها على أدائه في المباريات ، وقال: «عندما تتحدث عن النادي الأهلي وجماهيره يصبح الأمر مختلفا، فأنا سعيد جدا باللعب ضمن صفوف الفريق، وسعادتي تتضاعف عندما أرى وأسمع تعليقات الجماهير وردود أفعالها، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم لإسعادهم بالتتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات». وأضاف: « المنافسة في إفريقيا ليست سهلة، والبطولة في غاية الصعوبة وأنا أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر عودة الأهلي من جديد إلى منصة التتويج على مستوى إفريقيا والفوز بالنجمة التاسعة، وعندما أتوج بالسوبر والدوري وأفريقيا مع الفريق سيكون الأمر أكثر من رائع وهو هدف أسعى إليه بكل قوة مع زملائي وأتمني ــ كما يقال ــ أن يكون «وشي حلو على الأهلي» ونتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم». وأكد أفشة أن الحديث عن انتقاله إلى الأهلي بدأ عندما كان لاعبا في انبي لكن الامور لم تكن محسومة في هذا الوقت، وانتقل بعدها إلى بيراميدز، وعندما تجددت المفاوضات معه مرة أخرى شعر بالتفاؤل الشديد، لكنه لم يوقن أنه اصبح لاعبا في النادي الأهلي إلا بعد توقيع العقد. Advertisements ووصف أفشة لحظة انتقاله للأهلي قائلا: «لحظة دخول النادي الأهلي لم تكن عادية.. «مش أي حد يدخل الأهلي».. وأي شخص يتمنى هذه اللحظة، وبصراحة لم أكن أصدق أنها جاءت، وكنت أدعو دائما أن تتحقق، وأن تسير الأمور بالشكل الذي تمنيته، إلى أن وقعت على العقد وقلت «الحمد لله»، وتنفست الصعداء بعد الوصول إلى هذا الحلم الذي كان بعيدا ثم تحقق وأصبحت لاعبا في الأهلي». وأوضح أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات ومحبي النادي الأهلي كانوا على تواصل دائم معه قبل التوقيع.. وشعر بالراحة بعد مكالمة مدير الكرة الذي أكد له أن النادي متسمك بالتعاقد معه، وكان رده عندها أنه متسمك أكثر بارتداء الفانلة الحمراء واللعب للأهلي.



وتطرق أفشة للحديث عن المنافسة داخل الفريق قائلا: «عندما تلعب لفريق بحجم الأهلي لن يكون الأمر سهلا، سيكون بجوارك ومعك في الفريق لاعبين من الأسماء الكبيرة، ولا بد أن تقاتل من أجل اللعب ، وأن تجتهد في التدريبات وتقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني الذي يرى ويعلم حجم اجتهاد الجميع ورغبتهم في التواجد والمشاركة.. وكل ما يطلبه المدير الفني أقوم بتنفيذه. وتطرق أفشة للحديث عن المنافسة داخل الفريق قائلا: «عندما تلعب لفريق بحجم الأهلي لن يكون الأمر سهلا، سيكون بجوارك ومعك في الفريق لاعبين من الأسماء الكبيرة، ولا بد أن تقاتل من أجل اللعب ، وأن تجتهد في التدريبات وتقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني الذي يرى ويعلم حجم اجتهاد الجميع ورغبتهم في التواجد والمشاركة.. وكل ما يطلبه المدير الفني أقوم بتنفيذه. وشدد أفشة على أن التمرين بجدية والتركيز هو أقصر الطرق لتحقيق أهداف أي لاعب للمشاركة في المباريات، وعندما يجتهد تتاح له الفرصة ، ولذلك يشهد مران الأهلي منافسة قوية تصب في مصلحة الفريق في المقام الأول، مشيرا إلى أنه ــ وبشكل شخصي ــ يقوم بتنفيذ كل ما يطلبه المدير الفني ويجتهد وهو الدور المطلوب من أي لاعب.