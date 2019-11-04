رياضة | ضربة موجعة للسيتي قبل موقعة ليفربول في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للسيتي قبل موقعة ليفربول في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة قوية قبل مواجهة ليفربول المرتقبة الأسبوع المقبل بالبريميرليج.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن الإسباني ديفيد سيلفا لن يشارك مع مانشستر سيتي ضد ليفربول بالأسبوع المقبل، بعد إصابته خلال فوز المان سيتي على ساوثهامبتون 2-1 يوم السبت المقبل.

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وتعرض سيلفا لإصابة عضلية في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه يوم السبت على ساوثمبتون 2-1 وتم استبعاده من رحلة أنفيلد لمواجهة ليفربول.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيلفا سيكون لائقًا لمواجهة ليفربول ، أجاب جوارديولا: "لا أعتقد ذلك، لم أتحدث مع الطبيب، ولكن عندما يكون لديه مشكلة في العضلات ولا يستطيع اللعب أكثر من دقيقة، فهذا بسبب وجود شيء ما لديه".