رياضة | تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نجم فريق برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما خرج بتصريحات قوية ألمح من خلالها لرغبته في الرحيل عن الفريق.

وقال النجم الشاب ريكي بويج، أنه غير راضي عن قلة مشاركته مع الفريق الأول هذا الموسم.

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وتابع ريكي بويج في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"لا يريد كل الشباب أن يبقوا في الرديف لسنوات عديدة، لأننا نطمح للعب في الفئات العليا، أنا لا أغلق الباب أمام أي شيء، أود الحصول على دقائق مع الفريق الأول، وهناك عدد كافٍ من اللاعبين في الوسط، إذا لم يكن لدي دقائق، فسيتعين عليّ اتخاذ قرار".

وعن إمكانية مغادرة برشلونة في الميركاتو الشتوي، رد ريكي بويغ قائلًا: "ليس لدي أي نية للبحث عن مخرج في سوق الشتاء حتى الآن، ومن الناحية النظرية، لا أخطط للخروج معارًا في الشتاء، لكننا سنرى".

واختتم ريكي بويغ حديثه قائلًا:"الأمر صعب بالنسبة لي، لأنني في الموسم الماضي تدربت كثيرًا مع الفريق الأول، وهذا الموسم لا، هذه هي كرة قدم، ويجب عليّ استيعابها".