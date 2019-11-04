رياضة | مفاجأة.. الاتحاد يواجه الوصل بخطة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الاتحاد يواجه الوصل بخطة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الوطني محمد العبدلي، مواجهة الوصل الإماراتي بتشكيلة مختلفة عن مواجهة الذهاب.

ويدفع العبدلي بالبرازيلي مارسيلو جروهي بدلاً من فواز القرني، لتشهد مباراة اليوم عودة اللاعب البرازيلي بعد غياب دام لمدة 65 يومًا منذ مواجهة العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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كما يأتي طارق عبد الله بديلاً لسعود عبد الحميد، الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الذهاب، حيث تعد مباراة اليوم المشاركة الأولى له خلال الموسم الجاري.

ووضع العبدلي اللاعب عبد المحسن فلاتة في القائمة الأساسية بدلاً من زياد المولد، الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال ديربي جدة أمام الأهلي، فيما سيعوض الحارس أمين بخاري، غياب زميله عساف القرني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الوصل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

يذكر أن الاتحاد حقق فوزًا ثمينا في مباراة الذهاب لهدفين مقابل هدف، على ملعب زعبيل.