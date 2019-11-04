رياضة | أرقام صادمة.. من تفوق مع برشلونة (جريزمان vs كوتينهو)؟!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام صادمة.. من تفوق مع برشلونة (جريزمان vs كوتينهو)؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة الصيف الماضي بصفته خليفة فيليب كوتينهو في التشكيلة الأساسية ، لكن الفرنسي لم ينجح في تحسين أرقام البرازيلي حتى الأن.

سجل جريزمان أربعة أهداف في 1047 دقيقة لعبها حتى الآن ، وصنع ثلاثة أهداف أخرى مع البلوجرانا .

حقق كوتينهو نفس الأرقام نفسها بعد 1080 دقيقة في موسمه الثاني ، مع الأخذ في الاعتبار أنه وصل إلى "الكامب نو" من ليفربول في منتصف الموسم.

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وفي الوقت نفسه ، على الرغم من أن جريزمان قد حظي بالثناء لمساهمته الدفاعية ، فقد سجل 34 كرة مرتدة ، اثنان فقط أكثر مما فعله البرازيل الدولي في نفس الفترة من الموسم الماضي.

علاوة على ذلك ، حاول المستعار الحالي لبايرن ميونيخ 21 تسديدة على المرمى في هذه المرحلة ، في حين أن الفائز بكأس العالم 2018 قد ذهب للهدف 17 مرة فقط.

ومع بقاء 27 مباراة حتى نهاية موسم الليجا الإسبانية الحالي ، مع وجود مباراة أخرى بين برشلونة وريال مدريد من بين الفرق الـ 18 الأخرى بسبب تأجيل الكلاسيكو، ستتاح أمام جريزمان فرصة لإثبات أهميته ، لم يتمكن من التألق لبرشلونة.