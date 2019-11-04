رياضة | مهلة "فالفيردي" الأخيرة قبل الإقالة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهلة "فالفيردي" الأخيرة قبل الإقالة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على مصير إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق في حال استمرار تراجع النتائج في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة استقر على إقالة فالفيردي من منصبه في حالة تعرضه لهزيمة جديدة في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن جماهير برشلونة ترى أن المدرب غير قادر على تصحيح النتائج السلبية والأداء المتراجع للفريق في الفترة الماضية والتي كان آخرها الهزيمة من ليفانتي 3-1 في الجولة الثانية عشرة من الليجا.

ودشنت جماهير البرسا هاشتاج للإطاحة بالمدير الفني الإسباني من منصبه بسبب تراجع النتائج وعدم ظهوره بالمستوى المميز.