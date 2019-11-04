اونلاين | يلا شوت SAUDI مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة الاتحاد gOaL تابع ماتش الاتحاد NOW AD SPORT

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يضرب نادي الاتحاد موعدا هاما امام الوصل الإماراتي في مباراة الإياب بدور ال 16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الابطال وكانت مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 ، قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2/1، وتُقام مواجهة الإياب، غدًا الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويدخل الاتحاد اللقاء وسط غضب جماهيري كبير سواء من الإجارة الحالية أو من اللاعبين والجهاز الفني الحالي ويمر العميد بفترة إنتكاسة تعيد للاذهان كارثة الموسم الماضي وصراعه من أجل البقاء وعدم الهبوط لآخر جولتين في المسابقة المحلية بدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت الإمارات وسوف يتم نقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى، ويأمل الاتحاد في أن يضمد الفريق جراحه المحلية الغائره بتأهله إلى الدور ربع النهائي للمسابقة لاسيما أن آماله أصبحت صعبة للغاية للمنافسة على لقب الدوري.

وبات الاتحاد يتلقى الخسائر الواحدة تلو الأخرى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر آخر أربع مباريات له ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 9 نقاط، ويسعى السعودي محمد العبدلي مدرب الاتحاد إلى تكرار تفوقه على الوصل عندما افتتح مشواره مع الفريق في لقاء الذهاب، إذ أعد العدة للمواجهة ولم يعلن حتى الآن أسماء اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في اللقاء.

والوصل لا يحتلف أمره كثيرا عن النمور فيمر بمرحلة عدم توازن كبيرة بالمسابقة المحلية ويعاني بشدة من سوء النتائج وبدأ الوصل في دوري الخليج العربي ببداية متعثرة للغاية بعد تلقيه الخسائر إلا أنه استعاد توازنه في المرحلتين الماضيتين وقد أشار حساب نادي الوصل الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب قرر استبعاد ليما عن المشاركة مع الفريق ضد الاتحاد، بعد شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.