شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر وزير الرياضة أشرف صبحي قرارًا باعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية. كما اعتمد وزير الرياضة وفقًا لما ذكرته «الوقائع المصرية» اللائحة المالية لللجان الرياضية التابعة لوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.