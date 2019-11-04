فابيو جروسو يقترب من تدريب بريشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

قرر ماسيمو سيلينو مالك رئيس بريشيا إقالة مدرب الفريق ايجينيو كوريني من منصب المدير الفني اثر تلقي الفريق للخسارة الثالثة علي التوالي واستمرار الفريق الصاعد حديثا في دائرة الفرق المهددة بالهبوط حيث يقبع بريشيا في المركز الثامن عشر برصيد 7نقاط.

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وذلك عقب انتهاء مباراة بريشيا وهيلاس فيرونا التي انتهت بخسارة الصاعد حديثاً بريشيا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدورى الايطالي.

بدأ سيلينو في البحث سريعا عن مدرب يقود الفريق في الساعات القليلة المقبلة ، وضع بريشيا الاوروجوياني دييجو لوبيز مدرب بينارول الأوروجوياني الخيار الاول لتعويض المقال كوريني، لكن المسافة مازالت بعيدة فالعرض الذي تقدم به بريشيا لمدرب كالياري وباليرمو السابق صعب الموافقة عليه بسبب قلة الراتب المادي وقصر مدة التعاقد . فاتجه سيلينو نحو فابيو جروسو مدرب فريق ناشئين فيرونا الناشط في دورى الدرجة الثانية الايطالي ، وافق جروسو علي عرض بريشيا وبدأ في محادثة فيرونا لإنهاء تعاقده بصورة ودية وتولي مسئولية بريشيا بداية من الجولة القادمة بالكالتشيو .

فابيو جروسو ظهير ايسر المنتخب الإيطالي و يوفنتوس وانتر ميلانو وليون السابق والمتوج بكأس العالم2006 مع الازورى. بدأ مسيرته التدريبية فور اعتزاله مع فرق البريمافيرا بنادى اليوفنتوس وبعد ذلك درب باري الايطالي واخر محطاته كانت مع هيلاوس فيرونا الذي قاده للصعود الي السيري A.