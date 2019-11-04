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انتهاء معسكر الزمالك المغلق فى 6 أكتوبر...

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جدة - عمرو شويل أنهى نادى الزمالك معسكره المغلق  فى مدينة السادس من أكتوبر، فى الثانية من ظهر اليوم الإثنين، حيث توجه الفريق الأبيض إلى ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لخوض مواجهة جولدى الودية، المقرر إقامتها فى الخامسة مساءً، على هامش الاستعدادات البيضاء فى التوقف لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.

 

 

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وخاض الزمالك معسكراً مغلقاً بداية من يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية وقام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بإلغاء مران الفريق الصباحى اليوم لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى أمام جولدى.

 

ويواصل الزمالك استعداته لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

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