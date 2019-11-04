شكرا لقرائتكم انتهاء معسكر الزمالك المغلق فى 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض الزمالك معسكراً مغلقاً بداية من يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية وقام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بإلغاء مران الفريق الصباحى اليوم لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى أمام جولدى.
ويواصل الزمالك استعداته لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.
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