شكرا لقرائتكم الزمالك يرهن عودة معروف يوسف بـ"ملايين" الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع نفس المصدر أن ذلك البند يتيح عودته للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وإنهاء إعارته مع ذئاب الجبل وبذلك.
وأوضح المصدر أن الزمالك له الحق في الاستفادة بهذا البند حال رغبته في عودة اللاعب والاستفادة من خدماته، ويدرس الزمالك عودة معروف يوسف خلال شهر يناير المقبل إلى صفوف النادي الأبيض من جديد خاصة أن الفريق يعاني من أزمة نقص عددي في مركز خط الوسط بعد إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق بقطع فى الرباط الصليبى ولكن تبقى عودة معروف مرهونة برحيل أحد اللاعبين الأجانب الموجودين بقائمة الزمالك بسبب اكتمال القائمة، حيث يضم الزمالك حالياً بين صفوفه الثلاثي المغربي خالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، ويحق لكل نادي قيد أربعة لاعبين في قائمة الأجانب مع اعتبار لاعب واحد فقط من دول شمال إفريقيا كلاعب محلي.
وتابع المصدر ذاته إنه تبقى المفاضلة حالياً بين الثنائى الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهى إعارته للوداد والنيجييرى معروف يوسف لإعادة أحدهما فى شهر يناير على حساب المغربى خالد بوطيب ولكن يدرس مسؤولو الزمالك الأمور من كافة جوانبها الفنية والمالية حيث يعد هناك أكثر من لاعب محلى مرشح للانضمام لدعم خط وسط بالأبيض فى يناير وكذلك بعض اللاعبين المحليين لدعم مركز الهجوم وسيتم المفاضلة من الناحية المالية والفنية لحسم إعادة معروف يوسف ودعم الهجوم الأبيض بلاعب محلى أو دعم مركز الهجوم بلاعب أجنبي وضم لاعب محلى فى الوسط وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية وفقاً للقيم المالية الخاصة للاستقطابات بجانب الرؤية الفنية للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق.
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