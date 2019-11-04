شكرا لقرائتكم "دونجا" يخضع لاختبار طبي قبل عودته لتدريبات الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتعرض دونجا لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ، على خلفية مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى. وفى نفس السياق أدى الفريق تدريبات بدنية شاقة ، ضمن برنامج الاعداد خلال فترة التوقف بما يحق أهداف المرحلة فى تلاشى سلبيات الفترة الماضية . Advertisements ويلعب الإسماعيلى سلسلة من الوديات استعدادا لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للاندية الابطال والتى يلتقى خلالها الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16. فيما حرص الجهاز الفنى على تنظيم مجموعة من الحصص البدنية التى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. بينما خاض محمد حمدى زكى جناح ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناته من إجهاد بالعضلة الضامة.

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